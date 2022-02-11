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Iraklı IŞİD şüphelisi, Manisa’da yakalandı

Manisa'da, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu belirlenen Irak uyruklu A.N.N.A.T., saklandığı evde polis operasyonuyla yakalandı. 

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Iraklı IŞİD şüphelisi, Manisa’da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince IŞİD terör örgütü içinde yer aldığı ve çatışma bölgeleri ile bağlantılı faaliyet gösterdiği tespit edilen Iraklı A.N.N.A.T.’nin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu sabah harekete geçen ekipler, A.N.N.A.T.’yi saklandığı evde yakaladı. Gözaltına alınan A.N.N.A.T., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. DHA

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