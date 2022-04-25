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İş makinesi ile güpegündüz define aradılar

Aydın'ın Söke ilçesi Burunköy Mahallesi'nde iş makinesiyle güpegündüz define arayan 3 şahıs jandarma engeline takıldı.

Latif SANSÜR
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İş makinesi ile güpegündüz define aradılar

Tapulu arazide define arandığı ihbarı değerlendiren jandarma ekipleri, Söke'nin Burunköy Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenledi. Adli makamlardan alınan arama kararı ile jandarmayı karşılarında gören 3 şahıs kaçmaya fırsat bulamadı.

Yapılan operasyonda biri el yapımı iki dedektör ile iş makinesine el konuldu. Gözaltına alınan şahıslara ise 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

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