İş makinesi ile kamyon arasında sıkışıp öldü

Bartın buzlanan yolda kayan aracın kurtarılması çalışmalarını izleyen Tuncay Yaman iş makinesi ile kamyonun arasına sıkışarak hayatını kaybetti.

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Kaza, sabah saatlerinde Mugada ile Arıönü köyü arasında meydana geldi. Kar temizliği yapan İl Özel İdaresi’ne ait kar küreme kamyonu, buzlanan yolda kaydı. İhbar üzerine bölgeye yine kuruma ait greyder geldi. İddiaya göre, greyderin aracı kurtarma çalışmalarını izleyen Tuncay Yaman, iş makinesi ile kamyon arasına sıkıştı.

OPERATÖRÜ DARP ETTİLER

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 45 yaşındaki Yaman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Bu sırada olay yerinde toplanan köylüler, greyder operatörü Ö.Ş.’yi darp etti. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Ö.Ş.’nin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.