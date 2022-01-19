İş makinesi kullanıp iş yeleği giydiler, yer altı kablolarını çaldılar

İstanbul'da iş yelekleri giyip iş makinesi kullanarak kendilerine onarım ekibi süsü veren biri kepçe operatörü 2 şüpheli, metrelerce yer altı kablosunu çaldı. Özellikle fiber optik kabloları hedef aldıkları belirtilen şüpheliler polis ekiplerince yakalandı.

Habip ATAM

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Maltepe ve Kartal’da 23 Aralık ile 18 ocak tarihleri arasında, 4 ayrı kablo hırsızlığı olayı yaşandı. Yaşanan olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarını incelemeye aldı.

Araştırmalarda, şüphelilerin iş makinesi ve iş yelekleri kullanarak kendilerine onarım ekibi süsü verdikleri anlaşıldı. Polis ekipleri, şüphelilerin yer altı kablolarının bağlantı noktalarındaki metal kapanları iş makinaları ile açtıklarını tespit etti.

HIRSIZLARDAN BİRİ KEPÇE OPERATÖRÜ

Araştırmalarda, hırsızların özellikle fiber optik kabloları hedef aldıkları anlaşıldı. Yer altı kablolarının geçtiği iki bağlantı noktasındaki metal kapakları iş makinesi ile kaldıran şüphelilerin, bir noktadan kestikleri kabloları diğer noktadan çekerek aldıkları ortaya çıktı. Bu yöntemle yaklaşık 50 bin lira değerinde kablo çalan şüphelilerden birinin iş makinesi operatörü Ö.F.B. diğerinin ise M.D. olduğu anlaşıldı.

Her iki şüphelide düzenlenen operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye gönderildi.

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