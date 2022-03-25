İş yerine baskın düzenleyen polis manzara karşısında şaşkına döndü

Van'da, 4 katlı binanın alt katındaki iş yerine doldurulan Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmen yakalandı. Göçmen kaçakçılığı şüphelisi 1 kişi de gözaltına alındı.

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İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı Mücadele Şubesi ekipleri, İpekyolu ilçesi Seyit Fehim Arvasi Mahallesi’ndeki 4 katlı binanın alt katındaki boş iş yerinde kaçak göçmen olduğu ihbarını aldı.

TIKABASA DOLDURMUŞLAR

Özel Harekat ve Göçmen Kaçakçılığı şubesi ekipleri, iş yerinde balık istifi kalan Afganistan uyruklu 30 kaçak göçmeni yakaladı. Ayrıca organizatör olduğu tespit edilen 1 şüpheli de gözaltına alındı.

GÜNLERCE AÇ VE SUSUZ KALMIŞLAR

Günlerce aç ve susuz kaldıkları belirtilen, bitkin oldukları gözlenen göçmenler, emniyete götürüldü. İşlemlerinin ardından göçmenlerin Geri Gönderme Merkezi’ne gönderileceği belirtildi. (DHA)

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