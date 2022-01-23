İşe alma bahanesiyle fuhuş tuzağı kuran kişiye 15 yıl hapis

Muğla'da yaşayan Sibel Y., muhasebeci ilanı için gittiği binada alıkonularak cinsel istismara uğradı. Genç kadın tecavüze ettiği iddia edilen Mutlu E.'yi mahkeme 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Yaşar ANTER

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Muğla’nın Milas ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Sibel Y. geçtiğimiz Şubat 2021 tarihinde bir ilanda muhasebeci arandığını öğrenince telefon ile iş yerine ulaşarak randevu istedi. Sibel Y. iş görüşmesi yaptığı Mutlu E.’nin kendisine bölgedeki ünlü bir balık çiftliğinde çalışacağını ve 3600 TL maaş ile üç ayda bir prim kıyafet ve yiyecek yardımı yapılacağını söyledi. Şartları ailesi ile görüşüp kabul ettiğini belirten Sibel Y., “Bir kafede buluştuk konuyu netleştirdik çalışabileceğimi söyledi, ayrıldık” dedi.

İŞ GÖRÜŞMESİNE GİTTİĞİ YERDE DEHŞETİ YAŞADI

Sibel Y. ertesi gün Mutlu E. nin kendisini arayarak işe giriş ile ilgili evrakları getirmesini istediğini belirterek “Akşam saatleriydi, yarın getirsem olmaz mı geç oldu, dedim. ‘Hayır şimdi getir' dedi söylediği adrese gittim, evrakları verecektim. Söylediği adrese gidip binadan içeri girdiğimde salonun ortasında baktım rakı sofrası; peynirler, mezeler, rakılar açılmış. Bazı adamlar ve kadınlar var. “Böyle iş görüşmesi mi olur?” dedim.

Hemen geri dönmek istedim, Mutlu E. kolumu sıkarak beni tuttu ilk şiddeti orada gördüm. Ardından Mutlu E. masadaki adamlara ‘Sibel’e 160 bin TL lazım', dediğinde üzerimden pazarlık yapıldığını hala anlamamıştım. ‘Ben öyle bir paraya ihtiyacım yok' dedim.

Ayağa kalktım gitmek istedim. Mutlu E. ‘Artık buradan çıkamazsın, benim istediklerimi yaparsan gidersin' dedi. Odada 3 erkek iki kadın daha var. Mutlu E. beni küçük odaya götürüp dakikalarca darp etti. Çok korktum o binadan çıkamayacağımı anladım ama iş işten geçmişti” diye konuştu.

‘BİZE PAHALIYA MAL OLDUN HAYATIN DEĞİŞECEK’ DEDİLER

Sibel Y. “Beni darp ederken bir yandan da cinsel saldırıda bulunuyordu. Tam üç kere kaçmaya çalıştım başaramadım, telefonlarımı da almışlardı. Mutlu E. sırtıma şiddetle vurdu, bayılmışım, kalktığımda çıplaktım, her tarafım şiddetli ağrıyordu. Bana, kalk üstünü giyin, dedi. Her tarafımda çürükler morluklar vardı. Bana, şimdi seni bir adama teslim edeceğiz, hayatın değişecek, bize pahalıya mal oldun, dedi.

Apartmandan beni çıkardığı an arabaya bindirirken aniden ellerinden kaçtım yakınlardaki benzinliğe koşarak girdim, sığındım kurtarın beni diye yalvardım. Benzincideki çocuk abla bu halin ne sana ne yapmışlar, dedi. Uğradığım cinsel istismar ve darp olaylarının nasıl olduğunu burada anlatmak istemiyorum ama savcıya jandarmaya teker teker anlattım hepsi de doktor raporu ile sabit” dedi.

Sibel Y.’nin Bodrum 1. Ağır ceza Mahkemesi’nde devam eden davası Cuma günü sonuçlandı. Duruşma sonunda Sibel Y. davasını başından sonuna kadar takip eden Bodrum Kadın Dayanışma Derneği üyeleri ile Avukatları Eren Keskin, Özlem Kortel ve Evrim İnan ile birlikte adliye önünde açıklama yaptı.

15 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Av. Eren Keskin yaptığı açıklamada iş başvurusu için gittiği yerde tecavüze uğrayan Sibel Y. Davasının sonuçlandığını belirterek “21.01.2022 tarihinde birinci derece mahkeme yargılaması kararı ile sonuçlandı. Mutlu E. isimli sanık cinsel saldırı suçu nedeniyle 13 yıl, şantaj suçunu işlediği sabit görülmesi ile de 2 yıl hapis cezası verilerek, toplam 15 yıl hapis cezası ile cezalandırıldı.

M.E. hakkında ayrıca kişiyi alıkoyma (Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma Suçu) nedeniyle soruşturma açılmasına karar verildi. Suça maruz kalan kadının azmi ve pes etmeyişi ile hukuk mücadelesinin, Bodrum Kadın Dayanışma Derneğinin verdiği desteği ve dayanışması, davanın örtbas edilmesini ve kadının da çeşitli tehditler sonucu pes etmesini engellemiştir” dedi.

İnan mahkemenin davada Mutlu E. İle birlikte yargılanan A.L., P.G ve A.G.'nin üzerlerine atılan suçlardan beraat etmelerine karar verdiğini belirtti.

MAĞDUR SİBEL Y. GÖZYAŞLARI İÇİNDE ANLATTI

Sibel Y. ise adliye önünde yaptığı açıklamada davadan vazgeçmesi için yapılan tüm tehdit ve baskılara direnerek kadınlarla birlikte örgütlü biçimde hareket ettiğini belirterek gözyaşları içerisinde yaşadıklarını anlattı. Sibel Y. “Söyleyeceğim tek şey mağdurlara kadın örgütleri ile birlikte hareket etmelerini diliyorum. Korkmasınlar tecavüz suçuna maruz kalmak onların utancı değil. O adamları ifşa etsinler, bu onların utancı. Ben bu olayda omzum sakat başım kel kaldı, ama bu benim utancım değil, bu beni darp eden tecavüz eden, şantaj yapan Mutlu E.'nin suçu, utancı” diye konuştu.

MAĞDURLAR KADIN ÖRGÜTLERİ İLE DAVADA DAHA GÜÇLÜ

Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Sibel Y.'nin avukatı Evrim İnan ise “Çoklu şiddet eylemlerine maruz kalan kadın, 2020 yılında Milas'ta iş başvurusu görüşmesi bahanesi ile götürüldüğü yerde, nitelikli cinsel saldırı, şantaj ile fuhuşa zorlama suçuna maruz bırakıldıktan sonra, başlatmış olduğu hukuk mücadelesi sonucunda elde edilen karar, eksik dahi olsa, faillerin cezasızlık ile kurtulamadıklarının açık ifadesidir.

Tecavüz sonrası, kendisine yaşatılan tüm suçlara yönelik hukuk mücadelesi başlatan kadın, ilk adım olarak Bodrum Kadın Dayanışma Derneği ve Mor Dayanışma ile birlikte yol yürümesi, gerek kamuoyu oluşturulmasında gerekse verilen hukuk mücadelesinde yalnız olmama ve yalnızlaştırılma süreçlerini ortadan kaldırmıştır. Milas Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından eksik ve hatalı yürütülen soruşturmayı kadın örgütleriyle birlikte ifşa edip, kamuoyu oluşturarak sanık Mutlu E.'nin suç tarihinden 1 yıl sonra bile olsa tutuklanmasına yol açmıştır.

Suça maruz kalan kadınlar suç eyleminden sonra hayatta kalmışlar ise, toplumun haricinde, yargı ve kolluk güçleri tarafından da, bundan dolayı cesaret alan failler tarafından da baskılama ile yalnızlaştırma sürecini başlatarak, yıldırma hamlelerini gerçekleştiriyorlar. Kadınlar tek başlarına mücadele ederken yalnızlaştırılıyor, itibarsızlaştırılıyor, bununla birlikte adalete erişimleri engelleniyor. Bu çoklu ayrımcılığın karşısında kadınlar ancak bu davada olduğu gibi, kadının bireysel mücadelesinden güç alarak ve alanda etkin bir şekilde erkek şiddetine karşı mücadele eden kadın örgütleriyle yol yürüyerek güçlenebilirler.

Kadınların, kadın örgütleri ile birlikte kurdukları bu dayanışma ağı, örtbasa, cinsiyetçi yargıya, erkek egemen sözde savunulara ve yalnızlaştırılmaya karşı kadınların beden bütünlüğünün dokunulmazlığının ve verecekleri mücadelenin olmazsa olmazıdır! Bu hukuk mücadelesi henüz sonuçlanmış değildir. Örgütlü bir suç çetesinin tüm iştirakçıları ve işbirlikçileri yargılanana kadar, mücadelemiz ve dayanışmamız sürecek” ifadelerini kullandı.

İlginizi Çekebilir Van'da masaj salonlarına fuhuş operasyonu: 4 tutuklama