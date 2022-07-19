IŞİD’in sözde Türkiye emiri, ‘Gar katliamı’ davasında tanık olarak dinlendi

Ankara Garı önünde, 10 Ekim 2015'te meydana gelen ve 103 kişinin ölümüyle sonuçlanan terör saldırısıyla ilgili davada, IŞİD'in sözde Türkiye emiri Kasım Güler, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi'yle (SEGBİS) tanık olarak dinlendi.

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Ankara 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde, Ankara Garı patlamasıyla ilgili ana davadan dosyası ayrılan firari 16 sanık ile ‘örgüt yöneticiliği’ suçundan 18 yıl hapse çarptırılan sanık Erman Ekici’nin, ‘insanlığa karşı suç’ ve ‘kasten öldürme’ suçlarından yargılanmasına devam edildi.

Önceki celse verilen ara karar gereği, başka bir dosyadan tutuklu yargılanan IŞİD’in sözde Türkiye emiri Kasım Güler, duruşmaya Sincan Ceza ve İnfaz Kurumu’ndan SEGBİS’le katıldı. Güler, 2014 yılında Suriye’ye giderek IŞİD’e katıldığı, 2015 yılı haziran ayında da yaralanarak hastanede 3 ay yattığını söyledi.

Mahkeme başkanının bazı örgüt üyelerini sorması üzerine Güler, IŞİD’in sınır emiri İlhami Balı’yı Adana Ceza İnfaz Kurumu’nda birlikte tutuklu kaldığı dönemden tanıdığını, örgütün infazcısı Ahmet Güneş’le de tanıştığını söyledi. SEGBİS sisteminde yaşanan sorunlar nedeniyle ifadesi tam olarak alınamayan Güler’in bir sonraki celsede, duruşma salonunda hazır bulundurulmasına karar verildi.

SİYASİLERİN DİNLENİLMESİ TALEBİ REDDEDİLDİ

Müşteki (şikayetçi) avukatları, dönemin başbakanı Ahmet Davutoğlu ile bazı siyasilerin dinlenmesini talep etti. Avukat beyanlarının ardından kararını açıklayan mahkeme, Erman Ekici’nin tutukluluk halinin devamına karar verilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın tanık olarak dinlenmesi talebini de reddederek, duruşmayı erteledi. (DHA)