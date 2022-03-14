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İskelede yürüyen kadın dengesini kaybedip denize düştü

Sinop'ta iskelede yürüdüğü sırada dengesini kaybederek denize düşen Ayşe Taraman, su altı polisleri tarafından kurtarıldı.

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İskelede yürüyen kadın dengesini kaybedip denize düştü

Olay, saat 13.00 sıralarında Bülent Ecevit Caddesi’ndeki iskelede meydana geldi. İskelede yürüyen Ayşe Taraman, dengesini kaybedip denize düştü. Kadının denizde çırpınışlarını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık ve su altı polis ekipleri gönderildi.

Ekipler, denize can simidi atarak Taraman’ı sudan çıkarmaya çalıştı. Taraman, simide tutunamayınca su altı polisleri denize girerek kadını kurtardı. Üşüdüğü gözlenen Taraman, ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA

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