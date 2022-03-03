Isparta’da okullara kar tatili

Isparta'da yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve soğuk hava nedeniyle okullar cuma günü tatil edildi.

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Isparta Valiliğinden konuya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada şöyle denildi:

* İlimiz genelinde 4 Mart 2022 Cuma günü Milli Eğitim Bakanlığına bağlı tüm kademe okullar, özel ana okulları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, muhtelif kurslar, özel motorlu taşıtlar sürücü kursları faaliyetlerine 1 gün süreyle ara verilmiştir.

* Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelliler ile hamile personel de belirtilen süre içerisinde 1 gün idari izinli sayılacaktır. DHA