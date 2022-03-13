İstanbul Havalimanı’nda üç uyuşturucu operasyonu

Ticaret Bakanlığına bağlı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda, şüpheli görülen kargo gönderileri içerisinde halıya ve tekstil ürünlerine emdirilmiş vaziyette uyuşturucu madde ile 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

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İstanbul Havalimanı Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekiplerince yapılan risk analizi neticesinde Avustralya, Suudi Arabistan ve Kanada'ya gönderilen 3 kargo gönderisi şüpheli olarak belirlenerek, narkotik dedektör köpekler aracılığıyla ayrıntılı kontroller gerçekleştirildi.

Kargoların ilkinde Avustralya'ya gönderilmek istenen halıya dedektör köpeklerin yoğun tepki vermeleri üzerine paket açılarak halının bir yüzünün kaplanmış olduğu gözlemlendi. Ardından uyuşturucunun halıya emdirilmiş olabileceği düşünülerek halıdan alınan örnek uyuşturucu test kitiyle analiz edildiğinde uyuşturucu madde sonucu verdi.

İÇİNDE KIYAFET VAR DEDİLER

Şüpheli görülen diğer kargo gönderisi, içerisinde kıyafet olduğu beyan edilerek Kanada'ya gönderilecekti. Yapılan arama sonucunda dedektör köpeklerden alınan yoğun tepki üzerine paket açılarak, içerisinde kazak, mont, pantolon gibi kıyafetlerin astarına dikilmiş vaziyette kumaş parçaları bulundu. Kumaştan alınan parçanın uyuşturucu test kiti analizinde uyuşturucu sonucu alındı.

Son paket ise Suudi Arabistan'a gönderilen ve yapı malzemesi olarak beyan edilen eşyanın olduğu kargo gönderisiydi. Dedektör köpeklerin yoğun tepki verdiği paket açıldığında içerisinde 36 adet rulo şeklinde yapı malzemesi olduğu görüldü. Rulolar açıldığında malzemenin içine poşetlerle hap gizlendiği anlaşıldı. Numune olarak alınan hap uyuşturucu ve kimyasal madde tespit cihazında analiz edildiğinde hapların uyuşturucu olduğu tespit edildi. Detaylı arama sonucunda 220 bin adet hap ele geçirildi.

Ele geçirilen uyuşturucu maddelere ilişkin yürütülen soruşturmalar savcılık nezdinde devam ediyor. (DHA)

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