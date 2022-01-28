İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ operasyonu: 18 gözaltı

İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün adli yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. 17 avukat ve 3 sivil toplum kuruluşu yöneticisi için gözaltı kararı çıkarıldı.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Baskınla sonuçlanan sürecin İstihbarat Şube ekiplerince ortak yürütüldüğü belirtildi. FETÖ’nün adli yapılanmasına yönelik düzenlenen baskının hakim ve savcılık sınavları çalışma evlerine yönelik geçen yıl düzenlenen operasyonların dördüncü ayağı olduğu ifade edildi.

ÜÇÜ STK YÖNETİCİSİ

İstanbul, Van, Ankara, Burdur, Tekirdağ, Bitlis ve Gaziantep illerinde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonun hedefinde, 17 avukat ve FETÖ’nün kriptolu yazılım programı Bylock kullanıcısı olduğu belirtilen üç sivil toplum kuruluşu yöneticisi olduğu öğrenildi. Eş zamanlı düzenlenen operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.

İLÇELERDE SINAV EVLERİ

Polis ekiplerince FETÖ’nün 2013 adli-idari yargı sınavına hazırlanmak üzere hakim savcılık çalışma evi olarak adlandırılan Arnavutköy, Maltepe ve Bahçelievler ilçelerinde adresler oluşturduğu, hukuk fakültesi mezunu örgüt üyesi şahısların, kendileri ile kariyer planlaması yapan sorumlu örgüt yöneticileri ile görüştükten sonra bu adreslere yerleştirildikleri belirlenmişti. Bunun üzerine geçen yıl üç ayrı operasyon düzenlenmişti.

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