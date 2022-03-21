İstanbul’da 173 göçmen yakalandı

İstanbul'da düzenlenen operasyonda 173 göçmen yakalandı. Göçmenleri yurtdışına çıkarmak isteyen 5 şüpheli de gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri 10 ve 21 Mart tarihleri arasında Fatih, Zeytinburnu, Esenler ve Silivri’de 5 farklı operasyon düzenledi. Özel Harekat polisleriyle yapılan operasyonlarda 90 Afganistan, 20 Pakistan, 12 Mısır, 22 Bangladeş, 21 Suriye ve 8 farklı milletten 173 göçmen yakalandı.

Göçmenleri yurtdışına çıkarmaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, göçmenlerle Edirne üzerinden Yunanistan’a götürülmek üzere ortalama 3 bin Euro’ya anlaştıkları belirlendi.

Baskın yapılan adreslerde yapılan aramalarda, 40 uyku tulumu, 4 şişme bot, 4 bot küreği, 3 bot pompası, 2 çadır, 5 cep telefonu, ruhsatsız tabanca ile 17 fişek, 8 bin 710 lira para ve çok sayıda kamp malzemesi ele geçirildi. Operasyonlar kapsamında gözaltına alındıktan sonra adli makamlara sevk edilen 5 şüpheliden biri savcılıkça serbest bırakıldı. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 3 tanesi tutuklanırken 1 şüpheliye adli kontrol hükümleri uygulandı. DHA

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