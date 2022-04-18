İstanbul’da 7 günde 1730 düzensiz göçmen yakalandı

Avrupa'ya kaçak yollarla gitmek isteyen düzensiz göçmenlere yönelik İstanbul Polisi son bir haftada 4 ayrı operasyon düzenledi.

Habip ATAM

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İstanbul Emniyetine bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü 11 – 18 Nisan tarihleri arasında 4 farklı operasyon düzenledi.

Yasa dışı yollarla Avrupa’ya gitmek isteyene göçmenlere yönelik düzenlenen operasyonlarda, 46 Afgan, 14 Pakistan, 14 Suriye ve 3 İran uyruklu toplam 77 kişi yakalandı.

Polisin baskın düzenlediği adreslerin Esenyurt, Küçükçekmece, Bahçelievler ve Başakşehir’deki şok evleri olduğu belirtildi.

Kaçak göçmenlerin Avrupa sınırındaki illere gönderilmeden önce toplanma adresi olan şok evlerinde yapılan aramalarda, 5 şişme bot, 18 uyku tulumu, 7 kamp malzemesi, 4 merdiven ele geçirildi.

Şüphelilerin ele geçirilen merdiveni Yunanistan tarafından sınır hattında kurulan duvarı aşmak için yanlarına aldıkları belirtildi.

DÖRT ŞÜPHELİ YAKALANDI

Kaçak göçmenlerin ifadelerinden yola çıkan polis, insan kaçakçılarının tespiti için çalışma yaptı.

Kaçak göçmenleri Edirne’ye götürmeden önce İstanbul’da şok evi adı verilen adreslerde toplayan 4 şüpheli belirlendi.

O göçmen kaçakçıları da düzenlenen baskınlarda yakalandı. Kaçakçılara ait 4 minibüse el konulurken, 146 bin 718 lira idari para cezası kesildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderilen göçmen kaçaklarından 3’ü tutuklandı. Biri ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

1343 KAÇAK GÖÇMEN SINIR DIŞI EDİLECEK

Öte yandan İstanbul genelinde son bir haftada gerçekleştirilen denetimlerde toplam 1.730 düzensiz göçmen yakalandı.

Kaçak göçmenlerden 387’si hakkında adli işlem yapılırken 1343 kişi hakkında sınır dışı işlemleri başlatıldığı öğrenildi.

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