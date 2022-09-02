İstanbul’da aile içi kavga ihbarına giden polislere saldırı
İstanbul Sultangazi'de aile içi kavga ihbarına giden polis ekipleri saldırıya uğradı. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün saat 18.00 sıralarında 50. Yıl Mahallesinde meydana geldi. Çevredekilerin aile içi kavga ihbarı üzerine ekipler harekete geçti.
Olay yerine gelen ekiplere aile üyeleri tepki gösterdi. Tartışmanın şiddetlenmesiyle aile üyeleri polise saldırdı. Yaşanan arbede çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)