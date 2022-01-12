İstanbul’da anne kız ölümden kıl payı kurtuldu

İstanbul Avcılar’da dün akşam saatlerinde etkili olan fırtınadan dolayı 4 katlı binanın çatısındaki parçalar uçtu. Sokaktan geçen anne ve kızı, kopan parçaların üzerlerine düşmesinden saniye farkıyla kurtulurken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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İstanbul Avcılar Cihangir Mahallesi'nde 4 katlı bir binanın çatı katındaki parçalar fırtınanın etkisiyle koptu. Kopan parçalar binanın bulunduğu sokağa düştü.

Olay yaşanmadan saniyeler önce sokaktan geçen anne ve kızı ise facianın eşiğinden döndü. Yaşanan olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanmanın olmadığı öğrenildi.

Kopan parçaların düşme anı güvenlik kamerasına yansıdı. (İHA)

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