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İstanbul’da buzlanan yolda TIR devrildi

Pendik'te kuru bakliyat taşıyan TIR, yoğun kar yağışı nedeniyle buzlanan yolda devrildi. Yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.  

Yayınlanma: 11:27 - 11 Mart 2022 Güncellenme:
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Pendik Sanayi Mahallesi Dedepaşa Caddesi’nde saat 09.15 sıralarında 27 ACT 027 plakalı TIR’ın sürücüsü Halil Boranlı, buzlanan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti.
Bariyere çaparak yan yatan TIR’ın dorsesinde yüklü kuru bakliyat yola saçıldı. Kaza bölgesine gelen itfaiye ekipleri, TIR’ın kupasına sıkışan sürücüyü çıkardı. Kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü, ambulansla Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Boranlının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri TIR’ı ve dorsesinden yola saçılan kuru bakliyatı kaldırmak için çalışma başlattı.  (DHA)

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