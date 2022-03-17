İstanbul’da dolandırıcılara büyük darbe

İstanbul'da dolandırıcılık suçlarıyla ilgili çalışmalarını yoğunlaştıran polis ekiplerince bu sabah düzenlenen operasyonda 107 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin uzun süredir dolandırıcılık suçlarından arandıkları adreslerinde bulunamayan kişiler oldukları öğrenildi.

Habip ATAM

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Operasyonla sonuçlanan süreç, İl Emnyet Müdürü Zafer Aktaş’ın dolandırıcılık suçlarıyla ilgili çalışmaların yoğunlaştırılmasının talimatıyla istemesiyle başladı. Haklarına yakalama kararı olan ve adreslerinde bulunamayan dolandırıcılarla ilgili özel bir çalışma yapılmasını da isteyen Aktaş’ın talimatıyla; İstihbarat, Asayiş ve Siber Suçlalarla Mücadele Şube Müdürlükleri ortak çalışma başlattı.

Polisin peşinde olduğu ancak aramalara rağmen bir türlü bulunamayan şüphelilerin listeleri çıkarıldı.

ADRESLER BELİRLENDİ

Aralarında 15 yıla kadar hapis cezası kesinleşmiş şüphelilerin de bulunduğu dolandırıcıların adreslerinin belirlenmesi için günlerce çalışma yapıldı. Polisten kaçmak için sürekli adres değiştiren şüphelilerin, en son kaldıkları adresler, kalabilecekleri yerler tek tek belirlendi.

107 GÖZALTI

Yapılan teknik ve fiziki takip çalışmalarının ardından dün 32 ilçede bugün ise İstanbul’un tüm ilçelerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında “Bilişim suçlarını kullanarak dolandırıcılık” “nitelikli dolandırıcılık” ve “dolandırıclık” suçlarından arama ve yakalama kararı olan 107 şüpheli yakalandı. Polis ekiplerince yakalanan şüphelilerden 40’ının kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi.

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