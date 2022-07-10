İstanbul’da ev ve iş yerlerini su bastı: ‘Çocuğumu ölmek üzereyken kurtardım’

Bağcılar'da etkili olan yağışta bazı ev ve işyerlerini su bastı. İtfaiye ekiplerinin ev ve işyerlerindeki suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

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Bağcılar Yıldıztepe Mahallesi 539, 540 ve 541 sokaktaki binaların bodrum katında bulun ev, işyeri ve garajları su bastı. İhbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun yağış nedeniyle bazı ev ve işyerlerini su bastı. İtfaiye ekiplerinin ev ve işyerlerindeki suyu tahliye çalışmaları sürüyor.

“ÇOCUĞUM BOĞULUYORDU”

Gece uyuduğu sırada evini su basan Murat Söylemez, “Sabaha karşı biz uyurken, 1 dakika içinde su dizkapağımdan boğazıma kadar geldi. Kapıyı açmaya çalışırken ayaklarımla duvara basarak ellerimle ittirdim. Çocuğumun burun seviyesini geçmişti su, çocuğum boğuluyordu. Çocuğumu ölmek üzereyken kurtardım. Hala ayağım çıplak geziyorum. Taksiye para verip, çocuğumu başka bir yere eşimi başka bir yere kalması için gönderdim. O sıra evde eşim, çocuğum ve arkadaşım vardı” dedi. (DHA)

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