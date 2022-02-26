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İstanbul’da göçmen operasyonu: Çatıda yakalandılar

Arnavutköy'de polisin 3 ayrı adrese düzenlediği operasyonda, 44 göçmen yakalandı. Çatıya çıkan Afgan göçmenleri Özel Harekat polisleri yakaladı. Operasyon anları, cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yayınlanma: 11:07 - 26 Şubat 2022 Güncellenme:
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, Arnavutköy Merkez Mahallesi’nde 3 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Operasyon sırasında adreslerden birinde hareketli dakikalar yaşandı.

Polisin geldiğini gören Afgan göçmenler, binanın çatısına çıkarak kaçmaya çalıştı. Özel Harekat polisleri göçmenleri, çatıda yakalayarak tek tek aşağı indirildi. Binada, 26 Afgan gözaltına alındı.

Kimlik kontrolü yapılan göçmenler, polis araçlarına bindirilerek emniyete götürüldü. Arnavutköy sınırları içerisindeki operasyonda toplam 44 göçmen yakalandı. Göçmenler sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi’ne gönderildi. DHA

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