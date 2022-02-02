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İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü tarafından helikopter destekli "Yeditepe Huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Taksim'de gerçekleştirilen uygulamada araçlar tek tek aranırken, kişilerin de kimlik sorguları yapıldı.

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İstanbul’da helikopter destekli ‘Yeditepe Huzur’ uygulaması

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde akşam saatlerinde “Yeditepe Huzur” uygulaması gerçekleştirdi.

Taksim’de helikopter destekli uygulamada şüpheli araçlar durdurulup tek tek aranırken, vatandaşların da GBT kontrolleri yapıldı. Uygulamaya Özel Harekat polisleri de destek verdi. (İHA)

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