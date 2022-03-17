İstanbul’da iş yerine Kalaşnikoflu saldırı kamerada

İstanbul Bağcılar’daki oto yıkama olarak faaliyet gösteren 2 işyeri, motosikletli saldırganlarca AK-47 (Kalaşnikof) tipi uzun namlulu silahla kurşunlandı. Polis ekiplerinin olayla ilgili yaptığı çalışmada 1 şüpheli yakalanırken, saldırı anına ait görüntüler de ortaya çıktı.

Habip ATAM

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Bağcılar Güneşli ve Göztepe mahallelerinde bulunan 2 oto yıkama dükkanına 9 Mart'ta 22.30 sıralarında silahlı saldırı düzenlendi. Aynı kişiye ait olan işletmelere yönelik saldırıda şans eseri yaralanan olmadı.

Uzun namlulu silahla gerçekleşen saldırı sonrasında durum polise bildirildi. Olay yerine giden polis ekipleri, saldırganların motosikletle geldiklerini belirledi. İki kişinin bulunduğu motosikletteki arkada oturan kişinin uzun namlulu silahla ateş ettiği görüntülerden tespit edildi.

ŞÜPHELİ YAKALANDI

Saldırıda Kalaşnikof tipi uzun namlulu otomatik silah kullanılması üzerine durum Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bildirildi. Organize polisi kameralar üzerinde yaptığı çalışmada, şüphelilerin motosikletle yola çıktıkları ilk nokta belirlendi. Buradan da şüphelilerin kimliği tespit edildi. Saldırganlardan O.K.T. 13 Mart'ta düzenlenen operasyonla yakalandı. Adreste yapılan aramalarda ise anahtarlık tipi bir suikast silahı bulundu.

İŞ YERİ SAHİBİNİ TEHDİT EDİYORLARDI

Saldırının sebebiyle ilgili de çalışma yapan polis, işletme çalışanlarının ve sahibinin de ifadesini aldı. İddiaya göre, saldırganlar, iş yeri sahibini bir süredir tehdit ediyordu. Oto yıkamaları kendilerine devretmesi üzerine baskı yapıyordu.

SALDIRI ANI KAMERALARDA

Organize polisinin diğer şüpheliyi yakalamak için çalışması sürerken saldırı anına ait görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde saldırganların motosikletle gelerek durdukları daha sonra arkada oturan şüphelinin silahla seri atış yaptığı görülüyor.

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