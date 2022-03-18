İstanbul’da kaçak operasyonu: 93 sınır dışı kararı

İstanbul'da göçmen kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 93 kaçak göçmen yakalandı.

Habip ATAM

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Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri son 1 aydır çalışmalarını yoğunlaştırdı. Polis ekipleri, Sultangazi’de 3 adresin sınır illerine götürülecek kaçak göçmenlerin İstanbul’daki toplanma adresi olarak kullanıldığını belirledi. “Şok evi ” diye adlandırılan adreslere 10 Mart’ta operasyon düzenlendi.

Özel Harekat destekli gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 13'ü Afganistan, 58'i Suriye uyruklu 71 göçmen yakalandı.

MİNİBÜS DURDURULDU

Polis ekiplerinin çalışmaların devamında bazı şok evlerinden alınan şahısların illegal yöntemlerle ülkeden çıkarılacağı bilgisine ulaşıldı. Kaçak göçmenlerin Edirne’ye götürülmek üzere bir araca bindirildikleri belirlendi. Minibüs 16 Mart’ta Silivri’de durduruldu. Araçta gerçekleştirilen kontrolde Y.G. isimli araç şoförü ile 22 Afganistan uyruklu göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Aramalarda ise 18 uyku tulumu, 1 şişme bot, 1 yağmurluk bulundu.

2 BİN EURO’YA AVRUPA

İfadeleri alınan kaçak göçmenlerin, Yunanistan'a götürülmek üzere insan kaçakçılarıyla anlaştıkları belirlendi. Avrupa’ya ulaşmaları durumunda ailelerinin kişi başına 2 bin euro ödeyecekleri para talep edildiği belirtildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanan Y.G. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi. Yakalanan 93 kaçak göçmenle ile ilgili ise sınır dışı işlemi yapıldığı öğrenildi.

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