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İstanbul’da PKK operasyonu: 9 gözaltı

İstanbul'da PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Habip ATAM
Yayınlanma: 11:51 - 07 Ekim 2022 Güncellenme:
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İstanbul’da PKK operasyonu: 9 gözaltı

Operasyon, İstanbul TEM (Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü) ekiplerince gerçekleştirildi. Terör örgütü faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalarda, bazı şüpheliler belirlendi. Şüphelilerin terör örgütü PKK/KCK'nın gençlik yapılanması içerisinde olduğu tespit edildi.

SURİYE'DE TERÖR ÖRGÜTÜ SAFINDA BULUNMUŞLAR

TEM ekiplerince yapılan çalışmada terör örgütünün Devrimci Gençlik Hareketi (DGH) içerisinde faaliyet gösterdikleri belirlenen şüphelilerin geçmiş yıllarda Suriye'de bulundukları belirlendi. PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı olarak faaliyet yürüttükleri belirtilen şüphelilerin, yasal ve yasadışı yollarla Türkiye'ye döndükleri anlaşıldı.

9 GÖZALTI

Yapılan araştırmaların ardından belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için düğmeye basıldı. Özel hareket ve TEM operasyon timinin katıldığı operasyonda 8 ilçede 13 adrese girildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca haklarında yakalama kararı verilen 9 şüpheli de yakalandı. Şüpheliler sağlık kontrolleri sonrasında emniyete götürüldü.

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