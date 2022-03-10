İstanbul’da rehine krizi! Polis ateş açtı

İstanbul Fatih'te Yusuf E. yabancı uyruklu Gurlux S.'yi silahla rehin almak isterken, polis ekiplerince ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Olay, Kadırga Limanı Caddesi üzerinden meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yusuf E. kız arkadaşı Gurlux S. ile birlikte Kumkapı Polis Merkezi Amirliği yakınlarında yolda yürürken bir anda silahını çıkartıp Gurlux S.’yi rehin almaya çalıştı.

POLİS AYAĞINDAN VURDU

O sırada çevrede bulunan kişiler durumu polise bildirildi. Harekete geçen ekipler, eli silahlı şüpheliyi uzun süre ikna etmeye çalıştı. Israrla silahını bırakmayan Yusuf E. polis ekipleri tarafından ayağından vurarak etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan ve psikololojik sorunları olduğu öğrenilen şüpheli olayın ardından tedavi edilmek üzere hastaneye yatırıldı. Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. (DHA)

İlginizi Çekebilir Apple mağazasında rehine krizi