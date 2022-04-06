İstanbul’da sahte parfüm operasyonu

İstanbul'da düzenlenen operasyonda binlerce şişe sahte parfüm ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri Zeytinburnu, Başakşehir ve Küçük çekmecede 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 6 bin 206 adet parfüm, 979 bin 491 adet çeşitli markalara ait boş şişe, kapak, etiket, 6 adet parfüm dolum makinası, bin 264 litre parfüm esansı olmak üzere 985 bin 697 adet ürün ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin 10 milyon lira olduğu belirtildi. Operasyonlarda 5 şüpheli yakalandı. (DHA)

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