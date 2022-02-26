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İstanbul’da sokak ortasına iki grup birbirine girdi

Esenler'de iki grup sokak ortasında tekme tokat birbirlerine saldırarak kavga etti. Meydan savaşına dönen kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 10:08 - 26 Şubat 2022 Güncellenme:
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Olay, dün akşam saatlerinde Esenler Mimar Sinan Mahallesi’nde meydana geldi. İki grup, sokak ortasında karşılaştıktan sonra bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Mahalle sakinleri, kavga edenleri sakinleştirmeye çalışsa da mümkün olmadı.

Çıkan kavgada tekmeler ve yumruklar havada uçuştu. Kavganın sonlarına doğru bir el silah sesi duyulurken, kavgayı görüntüleyenler büyük panik yaşadı.

Uzun süren kavga, çevredekilerin çabası ile sona erdi. Yaşanan o anlar, mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. (DHA)

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