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İstanbul’da tehlikeli yolculuk kamerada

İstanbul'da patenlinin taksinin kapısına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı. patenlinin taksinin kapısına tutunarak yaptığı tehlikeli yolculuk cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayınlanma: 09:59 - 10 Ocak 2022 Güncellenme:
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Esenyurt’ya patenli genç, trafiği ve kendisini düşürdüğü tehlikeye aldırmadan taksiye tutunarak yolculuk yaptı.

Yanından geçen araçlara da aldırış etmeyen genci, taksi şoförünün fark edip etmediği ise bilinmiyor.

Patenli gencin tehlikeli yolculuğu arkalarında ilerleyen araçtaki kişiler tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. (DHA)

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