İstanbul’da torbacılara operasyon

İstanbul Kağıthane’de sokaklarda uyuşturucu satan “torbacı” olarak adlandırılan şüphelilere yönelik polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında 23 şüpheli yakalanırken, 448 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Habip ATAM

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Operasyon, İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Polis ekiplerince, bölgede uyuşturucu satan şüphelilere yönelik bir süredir yapılan çalışmalarda bazı şüpheliler belirlendi.

23 KİŞİ YAKALANDI

Torbacı olarak da adlandırılan sokaklarda uyuşturucu sattığı belirlenen 25 şüphelinin yakalanması için bu sabah 06.30’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Özel harekat polisinin de destek verdiği operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı.

“UYUŞTURUCU VE SİLAH”

Adreslerde yapılan aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş 69 paket içerisinde 448 gram uyuşturucu, 1 tabanca, 22 de mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü sonrasında Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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