İstanbul’da vahşet! Annesini boynunu keserek öldürdü

Sultanbeyli'de Orhan Oruçgüney, tartıştığı annesi Gülbeyaz Oruçgüney'in bıçakla boynunu kesti. Kadın hayatını kaybederken, Orhan Oruçgüney gözaltına alındı.

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Olay, Fatih Mahallesi Çağlar Caddesi’ndeki evde meydana geldi. Orhan Oruçgüney isimli kişi, annesi

Gülbeyaz Oruçgüney ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Şüpheli bıçakla annesinin boynunu kesti. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Gülbeyaz Oruçgüney’in öldüğü tespit edildi. Orhan Oruçgüney gözaltına alınırken, bıçağa el konuldu. Ekiplerin incelemeleri devam ediyor. (DHA)

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