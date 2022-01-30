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İstanbul’da yürekler ağıza geldi! 8 kişi mahsur kaldı

İstanbul Bağcılar'da bir binanın giriş katında yangın çıktı. Üst katlarda mahsur kalan 8 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilenen bir kişiye de sağlık ekipleri olay yerinde müdahale etti.  

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İstanbul’da yürekler ağıza geldi! 8 kişi mahsur kaldı

Yangın saat 17.30 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi 1473. Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın giriş katında çıktı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle üst katta yaşayanlar mahsur kaldı.

8 KİŞİ KURTARILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mahsur kalan 8 kişiyi kurtardı. Dumandan etkilenen bir kişiye sağlık ekipleri tarafından ambulansta müdahale edildi. Yangın, ekiplerin çalışması sonucu söndürüldü. DHA

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