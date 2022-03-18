İstiklal Caddesi ve Taksim beyaza büründü

İstanbul genelinde beklenen kar yağışı akşam saatlerinde İstiklal Caddesi ve Taksim’de etkili olmaya başladı. Kar yağışına rağmen İstiklal Caddesi'ndeki yoğunluk ise dikkat çekti.

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Geçtiğimiz hafta sonunu kar yağışı ile geçiren İstanbul'da bu sabah saatlerinden sonrada kar yağışı etkisini gösterdi.

Sabahın erken saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı akşam saatlerinde de Megakent'in tamamını sardı.

İstanbul'un tarihi ve turistik noktalarının gözbebeğinden biri olan Taksim ve İstiklal Caddesi’nde kar yağışı kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Yağan kar eşliğinde Taksim Camii, Atatürk Anıtı, Atatürk Kültür Merkezi ve İstiklal Caddesi’nde güzel görüntüler oluştu.

Kar yağışını fırsat bilen yerli ve yabancı turistler kara yazı yazıp, fotoğraf çektirdi. Kar yağışının bu gece saatlerinde aralıklarla etkisini göstereceği öğrenildi. (İHA)

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