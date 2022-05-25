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İşyerine molotofkokteyli ile saldırı kamerada!

Samsun'un Bafra ilçesinde, 2 şüphelinin molotofkokteyli ile işyerine düzenledikleri saldırının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Yayınlanma: 10:53 - 25 Mayıs 2022 Güncellenme:
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Olay, 15 Mayıs gecesi, ilçenin Tabakhane Mahallesi’nde meydana geldi. Ali Hafız Sokak’taki işyerinde yangın çıktı. İtfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülen yangın nedeniyle işyerinde hasar meydana geldi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan soruşturmada, işyerine molotofkokteyli atarak yangın çıkardıkları belirlenen M.E. ve K.B., gözaltına alındı.

Şüpheliler, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Saldırının ise güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, kar maskeli 2 şüphelinin işyeri önüne gelerek, saldırıyı düzenledikleri anlar yer aldı. (DHA)

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