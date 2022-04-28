İtalya hayali Arnavutköy’de son buldu

İtalya'ya götürme vaadiyle kandırdıkları Afgan uyruklu 2 kişiyi Arnavutköy'deki bir eve getiren yine Afganistanlı kişiler, el ve ayaklarını bağladıkları 2 kişiyi 8 gün boyunca rehin tuttular. Afganistan'daki ailelerini arayarak 18 bin dolar fidye vermeleri halinde serbest bırakılacaklarını söyleyen 2 Afganistanlı, 8 gün boyunca işkence gördükleri evden polisin operasyonuyla kurtarıldı.

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İtalya’ya gitme hayali kuran Afganistanlı Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü, kendilerini İtalya’ya götüreceklerini söyleyen 2 Afgan ile anlaştı. Süleyman Alanher ve Sabır Şükrü’yü Arnavutköy’deki bir eve getiren Afgan çete üyeleri el ve ayaklarını bağladı.

8 gün boyunca eve gelen farklı kişiler tarafından çeşitli işkencelere maruz kalan 2 Afgan, aileleri ile telefondan görüntülü görüştürüldü. Rehin tuttukları 2 kişinin Afganistan’daki ailelerinden 18 bin dolar fidye isteyen çete üyeleri, parayı göndermedikleri takdirde rehineleri öldürecekleri söyledi. (DHA)

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