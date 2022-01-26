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İtfaiye aracına çarpan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde itfaiye aracına çarpan yabancı uyruklu motosiklet sürücüsü yaralandı. Ehliyet ve pasaportu bulunmayan yaralı şahsın sınır dışı edileceği öğrenildi.

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İtfaiye aracına çarpan yabancı uyruklu şahıs sınır dışı edilecek

Kaza, Atatürk Bulvarı üzeri Şeyh Sinan Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hatip Mahallesi istikametinden Santral ışıklar istikametine seyreden Pakistan uyruklu O.A. idaresindeki plakasız motosiklet, aynı yönden seyreden itfaiye aracına yandan çarptı.

Kaza sonrası motosikletten savrulan yabancı uyruklu sürücü yaralandı. Olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan O.A. tedavi edildi. Trafik tescil kaydı bulunmadığı ortaya çıkan motosiklet, asayiş ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından çekici vasıtasıyla olay yerinden kaldırılarak, otoparka konuldu.

HİÇBİR BELGESİ YOK

Öte yandan, hiçbir belgesi bulunmayan motosiklet sürücüsü O.A.'nın yurda yasa dışı yollardan girdiği ve sınır dışı edileceği öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (İHA)

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