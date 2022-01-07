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İzmir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında, lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklenen 34 düzensiz göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

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İzmir açıklarında 34 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, 6 Ocak saat 21.20 sıralarında, Çeşme ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisinin alınması üzerine harekete geçti.

Lastik bot içerisindeki 34 düzensiz göçmen, görevlendirilen Sahil Güvenlik botu tarafından kurtarıldı.

Karaya çıkartılan göçmenler, sağlık kontrolleri ve işlemelerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi. (İHA)

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Çeşme Göç İdaresi izmir Sağlık