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İzmir’de 855 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

İzmir'de son bir haftada düzenlenen jandarma operasyonlarında, yasa dışı yollarla yurt dışına geçmeye çalışan 855 göçmen yakalandı. Organizatör olduğu değerlendirilen 2 şüpheli ise tutuklandı.

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İzmir’de 855 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör tutuklandı

İzmir İl Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü ve ilçe jandarma komutanlıkları ekiplerince 25 Temmuz-2 Ağustos’ta Çeşme, Menderes, Seferihisar, Selçuk, Güzelbahçe, Foça, Bergama, Dikili, Urla ve Karaburun’da yurt dışına kaçmaya çalışan göçmenlere yönelik operasyonlar düzenlendi.

10 ilçede düzenlenen 16 operasyonda toplam 855 kaçak göçmen yakalandı, organizatör oldukları değerlendirilen 8 şüpheli de gözaltına alındı. Ayrıca kaçak geçişlerde kullanılan 1 şişme botla 1 kamyonete el koyuldu.

Kaçak göçmenler, temel ihtiyaçlarının karşılanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 8 şüpheliden 2’si, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 6’sı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

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