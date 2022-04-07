İzmir’de korkunç cinayet!

İzmir'in Karabağlar ilçesinde bir kişi, yaşadığı evde bıçaklanmış halde ölü bulundu. Polis ekipleri, cinayetle ilgili şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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Tahsin Yazıcı Mahallesi’nde annesiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Arif Kıvrak (52), saat 14.30 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından evinde bıçaklı saldırıya uğradı. Kıvrak kanlar içerisinde yere düşerken gürültüyü duyan komşular durumu ekiplere bildirdi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede, vücudunun çeşitli yerlerine aldığı çok sayıda bıçak darbesiyle yaralanan Arif Kıvrak’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

GENİŞ ÇAPLI SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Arif Kıvrak’ın hayatını kaybettiği cinayet ile ilgili polis ekipleri geniş çaplı çalışma başlattı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olayın yaşadığı dairede incelemelerde bulunurken, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Arif Kıvrak’ı bıçaklayarak öldüren şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.

İKİ ÇOCUĞU OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Öte yandan, meydana gelen olayda hayatını kaybeden Arif Kıvrak’ın iki çocuk babası olduğu öğrenildi. İnşaat taşımacılık işi ile uğraştığı öğrenilen talihsiz adamın cansız bedeni, savcı tarafından yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. (İHA)

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