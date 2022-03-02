İzmir’de ‘sahte alkol’ operasyonunda 4 tutuklama

İzmir'in Torbalı ilçesinde düzenlenen sahte etil alkol operasyonunda 11 bin 60 litre etil alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan 9 kişiden 4ü tutuklandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Torbalı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede sahte etil alkol imalatı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 1 imalathane, 1 depo ve 3 araçta yapılan baskınlarda 11 bin 60 litre etil alkol, 400 taklit etiket, 7 bin 500 bidon kapağı, 4 bin 605 karton kutu, 1530 boş bidon, 8 tane 26 bin 300 litre kapasiteli plastik tank, 1 metal dolum düzeneği, 1 dijital cihaz takılı basınçlı dolum makinesi, 5 krom damıtma kazanı, 5 su motoru, 1 karekod basma cihazı ve 1 bidon kapağı takma matkabı ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 9 kişi gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden O.A., F.T., U.K. ve B.Y. tutuklandı, M.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. (DHA)

İlginizi Çekebilir İstanbul'da uyuşturucu operasyonu