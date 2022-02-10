İzmir’de tefeci operasyonu

İzmir'in Ödemiş ilçesinde tefecilik yaptığı belirlenen bir kişinin adresinde yapılan aramada, çok sayıda senet ele geçirildi. Şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı.

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Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, M.Ç. isimli bir kişinin ilçede tefecilik yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde şüphelinin adresine operasyon düzenlenirken, yapılan aramada çok sayıda senet ve 1 adet ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Operasyon kapsamında M.Ç. gözaltına alınırken, şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

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