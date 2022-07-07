Jandarma, 52 operasyonda 27 kilo esrar ele geçirdi

Adana İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yapılan 52 operasyonda 27 kilo esrar ele geçirildi.

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Adana İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik olarak yapılan 52 operasyonda 27 kilo esrar ele geçirildi. Yapılan açıklamaya göre; operasyonlarda esrarın yanı sıra 103 gram metanfetamin, 134 adet uyuşturucu hap, bin 943 kök kenevir bitkisi de elde edildi.

Operasyonlarda 59 şüpheli kişi hakkında adli işlem başlatılırken, uyuşturucu madde kullanan şahıslar ise tedavilerinin yaptırılması için Alkol ve Uyuşturucu Madde Bağımlıları Tedavi ve Araştırma Merkezi (AMATEM)'e yönlendirildi.

Jandarma açıklamasında; “Halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması uyuşturucu madde kullanımı, imal ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir” denildi.