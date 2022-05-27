Jandarmadan esrar, hırsızlık, kaçak sigara, içki ve silah operasyonu

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Kozan, Karataş, Ceyhan, Seyhan ve Sarıçam ilçelerinde yaptığı denetimlerde toplam 588 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir eken 8 kişi gözaltına alındı.

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Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kozan, Karataş, Ceyhan, Seyhan ve Sarıçam İlçelerinde yapılan denetimlerde toplam 588 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Kenevir eken 8 kişi gözaltına alındı.

Kozan'da ise Çamdere Mahallesinde İ.Ç. isimli şahıs TEDAŞ A.Ş. ait elektrik direğinden 150 metre enerji nakil kablosunu çaldığı sırada suçüstü yakalandı.

Öte yandan Şanlıurfa'dan Yüreğir'e gelen bir şahısın üzerinde 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve mermiler ele geçirildi. Şahıs gözaltına alındı.

Yumurtalık ilçesi Sugözü Mahallesinde yapılan denetimlerde de bir işletmeye ait konteynır içerisinde istiflenmiş vaziyette 358 adet kaçak içki ve 4915 paket kaçak sigara ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Gözaltına alınan kişilerle ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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