“Kaça satıyorsun ulan?” deyip fırının şoförünü vurdu!

Kocaeli'de bakkallara ucuz ekmek satan fırının şoförü Zühtü Ateş ekmek dağıtırken, "Kaça satıyorsun ulan?" diyen kişi tarafından tabancayla bacağından vuruldu.

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Olay, sabah saatlerinde, Darıca ilçesi Kazım Karabekir Mahallesinde meydana geldi. Bir fırında çalışan Zühtü Ateş, bakkala ekmek getirdiği sırada 2 kişi yanına geldi. “Ekmeği kaça satıyorsun ulan?” diye soran kişi tabancasını çıkarıp Zühtü Ateşi sol bacağından vurup kaçtı. Kendi imkanlarıyla yaklaşık 500 metre ilerideki Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden Zühtü Ateş, tedaviye alındı.

Bakkallara daha uyguna ekmek veren fırının yetkilileri, olayın, ucuz ekmek sattıkları için rakipleri tarafından gözdağı verilmek istenmesinden kaynaklandığını ileri sürdü.

Polis, 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. DHA

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