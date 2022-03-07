Kaçak göçmenlere ‘şok evi’ operasyonu

İstanbul'da kaçak göçmenlerin yurt dışına götürülmek üzere bekletildiği 7 ayrı adresteki 26 'şok evi' dedikleri evlere, özel harekat polisi destekli operasyon düzenlendi. Baskında 2'si çocuk, 90 kişi yakalandı.

Habip ATAM

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İstanbul Polisinin, “Göçmen Kaçakçılığı” suçu ile ilgili yaptığı çalışmalarda, bazı bilgilere ulaşıldı. Fatih’te 7 ayrı adresteki binalarda tutulan çok sayıda dairenin, kaçak göçmenler için aktarma yer olarak kullanıldığı belirlendi.

‘Şok evi’ olarak da bilinen ve batıdaki sınır illerine götürülmeden önce kaçak göçmenlerin toplanma adresi olarak kullanılan adresler takibe alındı. Binalarda toplam 26 dairenin şok evi olarak kullanıldığı belirlendi.

26 EVDE 10 UYRUKTAN 90 GÖÇMEN YAKALANDI

Çalışmaların ardından belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenlendi. Özel harekat polisinin de katıldığı operasyonda, binalardaki 26 şok evine de girildi. Adreslerde, 22'si Bangladeş, 21'i Suriye, 20'si Pakistan, 12'si Mısır, 11'i Afganistan, 1 Cezayir, 1 Togo, 1 Burkina Faso ve 1 Özbekistan uyruklu 90 düzensiz göçmen yakalandı.

Göçmenler arasında 2 çocuk olduğu da öğrenilirken aramalarda, 27uyku tulumu, 1 ruhsatsız tabanca, 15 mermi ele geçirildi. Kaçak göçmenlerin İl Göç İdaresine teslim edilecekleri belirtildi.

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