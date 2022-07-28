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Kaçak göçmenlerin bulunduğu araç kaza yaptı

Kırklareli’nde kaçak göçmenlerin de içinde bulunduğu araç kaza yaptı, 6 kişi yaralandı.

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Kaçak göçmenlerin bulunduğu araç kaza yaptı

Alınan bilgiye göre, Babaeski ilçesi Kuleli köyü yakınlarında M.D.K. yönetimindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaza yaptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye 112 acil sağlık ekipleri, jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekiplerce yapılan ilk araştırmada 6 kişinin yaralandığı tespit edildi.

Yaralılar ilk müdahalenin ardından Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü.
Sürücü M.D.K. ve yabancı uyruklu vatandaşlar tedavi altına alınırken olayla ilgili çalışma başlatıldı. (İHA)

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