Kaçak kazıda patlayıcı kullandılar yaralanınca yakalandılar

Denizli'nin Çivril ilçesinde kaçak kazı yapan 8 kişi yakalandı. Patlama sırasında bir kişinin yaralandığı, yaralının hastaneye götürülmesinden sonra olayın ortaya çıktığı öğrenildi.

Selami AYDIN

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Denizli'nin Çivril ilçesine bağlı Koçak Köyü, Kızılkayalar Mevkii'ndeki hazine arazisinde kaçak kazı yapan define avcıları arkadaşlarını yaralayınca yakayı ele verdi. İddialara göre tarihi vasfı olduğu değerlendirilen bir alanda kaçak kazı yapan 8 şüpheli kazı sırasında kendilerine engel olan bir kayayı patlayıcı ile imha etmek istedi.

‘ERKEN PATLADI, ARKADAŞLARI YARALANDI'

Define avcıları kazı alanına patlayıcı yerleştirdi, fünye sistemi kurdu. Fakat hazırlıklar sırasında beklenmedik bir patlama meydana geldi. Bu sırada define avcılarından İbrahim T. yaralandı. İbrahim T. arkadaşları tarafından hemen Çal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda patlayıcı izleri bulunan İbrahim T'nin durumu Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Ekiplerinin dikkatini çekti. İbrahim T'yi hastaneye getiren Süleyman A.'nın kimliği kamera kayıtları incelendikten sonra gözaltına alındı.

‘KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ, ŞÜPHELİLER YAKALANDI'



Adli muayenenin gerçekleşmesinin ardından yaralanmanın patlayıcı kaynaklı olduğu tespit edilince operasyon başlatıldı. Çal ve Çivril'deki operasyonlarda Ahmet A., Serdar G., Süleyman G., Seyhan B., Ramazan A. ve Kadir B. gözaltına alındı. Kazı alanında yapılan incelemede fünyeye bağlı patlayıcı madde bulundu. Müze Müdürlüğü'ne bağlı arkeologlar ile birlikte yürütülen çalışmada kazı alanı kapatıldı.

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