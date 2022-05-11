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Kaçak ocakta çalışan 9 Afgan yakalandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde kaçak maden ocağında çalışan Afganistan uyruklu 9 kişi yakalandı.

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Kaçak ocakta çalışan 9 Afgan yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kilimli ilçesindeki kaçak kömür ocağı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, A.Y. ve M.E.’ye ait kaçak maden ocağına kamyonet kasasında getirilen Afganistan uyruklu 9 kişinin burada çalıştığını belirledi.

9 kişi geçici kimliklerini ve oturma izinlerini ibraz edememeleri üzerine İl Göç İdaresi ile koordineli olarak Geri Gönderme Merkezi’ne götürüldü. Kaçak ocağın sahipleri hakkında soruşturma başlatıldı. (DHA)

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