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Kaçakçılardan çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Denizli'de kaçak cinsel içerikli ürün ve binlerce tütün mamulleri ile yakalanan 2 şüpheliye işlem yapıldı.

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Kaçakçılardan çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geçirildi

Denizli’de “Eşya Kaçakçılığı- Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı” suçları ile ilgili olarak yürütülen çalışmalar çerçevesinde gerçekleştirilen operasyonlarda 2 şüpheli yakalandı.

Yakalanan 2 şüpheli hakkında “5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet Suçu” neticesinde adli makamlarca işlem yapıldı. Yapılan operasyon ve aramalarda; 624 adet kaçak cinsel içerikli ürün, 1685 adet kaçak sarma sigara, 2613 adet kaçak sigara sarma kağıdı ele geçirildi. (İHA)

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