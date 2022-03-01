Kaçan kadın sürücüyü takip eden polis, 6 kilo uyuşturucu ele geçirdi

İstanbul'da sokaklarda uyuşturucu sattığı iddia edilen kadın, polisi görünce aracıyla kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacayla sonunda yakalanan kadının üzerinde 5 gram, şüpheliden yola çıkılarak belirlenen adreste ise yaklaşık 6 kilo Metamfetamin ele geçirildi.

Habip ATAM

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Avcılar Cihangir Mahallesi'nde sokak içerisinde uyuşturucu satıldığı bilgisini alan polis ekipleri çalışma başlattı.

Bölgede devriye gezen polis 22 Şubat'ta saat 01.00 sıralarında bir araçtan şüphelendi.

Polisin durdurmaya çalıştığı araç sürücüsü gaza basarak uzaklaşmaya başladı. Bunun üzerine nefes kesen bir kovalamaca yaşandı.

KADIN SÜRÜCÜDEN UYUŞTURUCU ÇIKTI

İlçe ekiplerinin ısrarlı takibi sayesinde önü kesilen araç durduruldu. Aracı kullanan kadın sürücü gözaltına alındı.

Yakalanan G.T. isimli şüphelinin üst aramasında 50 gram uyuşturucu ele geçirildi. Emniyete götürülen şüphelinin çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlendi.

5 KİLO 890 GRAM METANFETAMİN

Sokaklarda narkotik madde sattığı öne sürülen kadının uyuşturucuyu Esenyurt'ta bir adresten temin ettiği öğrenildi.

Belirlenen adrese baskın düzenleyen polis, yabancı uyruklu M.N. ismli şüpheliyi gözaltına aldı. Adreste yapılan aramalarda, 5 kilo 890 gr metamfetamin, 2 hassas terazi, 5 bin 765 TL ve 300 dolar ele geçirildi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Şüphelinin sokaklarda uyuşturucu satan ve torbacı olarak bilinen kişilere uyuşturucu temin ettiği belirtildi. Emniyette sorgulanan 2 kişi, ‘uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti” suçlamasıyla sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

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