Kadıköy’de 2 kişiyi bıçaklayan şüpheli yakalandı
İstanbul Kadıköy'de sabah saatlerinde 2 kişiyi bıçakla yaralayan şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olay saat 11.00 sıralarında Suadiye Mahallesi’nde meydana geldi. İ.A.E(30) isimli şüpheli, D.B(28) ve K.D(35)’yi bıçaklayarak yaraladı.
Yapılan çalışmalar sonucunda şüpheli İ.A.E gözaltına alındı. Polis ekiplerinin olaya ilişkin incelemelerinde, yaralı kişilerin, şüpheli İ.A.E’nin boşandığı eşi M.E.’nin arkadaşları olduğu belirlendi.
ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI
M.E’nin olay günü eşyalarını almaya geldiği sırada şüpheli İ.A.E’nin, D.B ve K.D’ye bıçakla saldırdığı tespit edildi. Ayrıca yaşanan arbede sırasında şüpheli İ.A.E’nin, K.D. isimli yaralıya ait 3 bin lirayı aldığı öğrenildi.
Gözaltına alınan İ.A.E. isimli şüpheli hakkında “Kasten Yaralama” suçundan adli işlem başlatıldı. (DHA)