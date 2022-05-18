Kadıköy’de sürücü ile kağıt toplayıcısı arasında bıçaklı, taşlı, çekiçli kavga

Kadıköy'de bir otomobil sürücüsü ile kağıt toplayıcısı arasında tartışmayla başlayıp, yumruklaşmayla devam eden kavgada, otomobil sürücüsü kağıt toplayıcısını bıçakla kovaladı. Kağıt toplayıcısı ise bir arkadaşıyla birlikte otomobil sürücüsüne taşla saldırdı. Otomobilinin camı patlayan sürücü, kağıt toplayıcısına çekiç fırlattı.

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Kadıköy Rasimpaşa Mahallesi’nde sabah saatlerinde yaşanan olayda, otomobil sürücüsüyle kağıt toplayıcısı arasında yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Yumruklaşmayla başlayan kavgayı mahalleli ayırdı.

Otomobil sürücüsü bir süre sonra elinde büyük bir bıçakla, kağıt toplayıcısının arkasından koştu. Çevredeki insanların tepkisi nedeniyle otomobiline geri dönen sürücüye, bu kez kağıt toplayıcısı taş atarak karşılık verdi. Otomobilinin camı kırılan sürücü kağıt toplayıcısına çekiç fırlattı. Sürücü daha sonra oradan ayrıldı.

“TAM SAKİNLEŞTİ DERKEN…”

Kavgayı gören mahalle esnafı Yasin Eray Ertuğrul, “Bir kağıt toplayıcısıyla otomobil sürücüsü arasında bilmediğimiz bir nedenle tartışma yaşandı. İnsanlar araya girdi ama, yumruklaştılar. Sürücü darbe almıştı ve otomobiline geçti.

Sakinleştiğini düşündüğümüz sırada, elinde büyük bir bıçakla kağıt toplayıcısını kovaladığını gördük. Sonra döndü, aracına geçti. Bu sırada kağıt toplayıcısı taş atarak otomobilin camını kırdı. Sonra da koşarak sokağın aşağısına doğru uzaklaştı.

Araç sürücüsü de arkasından çekiç fırlattı ama temas etmedi. Yumruklaşma sırasında darbe aldılar ama, sonrasında bir yaralanma olmadı” dedi. (DHA)

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